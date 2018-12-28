Şanlıurfa'da otomobilde 130 altın 'sikke' ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait 130 altın sikke ele geçirildi, sürücü S.Ç., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, Viranşehir’de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Viranşehir- Mardin yolunun 10\'uncu kilometresinde arama noktası oluşturarak, S.Ç yönetimindeki 34 PA 1134 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma ve Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 130 altın sikke ile 1 tabanca, 1 şarjör ve 7 mermi ele geçirildi. Ekipler tarihi eserlere el koyarken sürücü S.Ç.\'yi ise gözaltına aldı.

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