T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şanlıurfa'da otomobil kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde meydana gelen kazada 25 yaşındaki Seyithan Çalışkan hayatını kaybetti

08 Nisan 2017 23:55

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalara çarpan otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Seyithan Çalışkan öldü, yanındaki Ahmet Kesenek yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Seyithan Çalışkan yönetimindeki 63 ZS 976 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalara çarptı. Kazada, otomobilden fırlayan sürücü Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı Ahmet Kesenek ağır yaralandı.

Yaralı Kesenek, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Kesenek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Sürücü Çalışkan'ın cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

 

ETİKETLER

şanlıurfakaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24