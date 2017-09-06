T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Ömer ŞULUL- Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

06 Eylül 2017 17:25

Ömer ŞULUL- Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu Akziyaret Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GH 4107 plakalı otomobil ile 46 DL 620 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur BUDAKDHAKazaDiyarbakırAkziyaret MahallesiSürücüsününGHDLKazada sürücülerMehmet AkifEğitimAraştırma HastanesiAcilFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24