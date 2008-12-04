Şanlıurfa'da okul öncesi eğitime yoğun ilgi

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Hanifi Şahin, "Geçen yıl okul öncesi eğitimden yararlanan öğrenci sayımız 12 bin 500 civarındayken, bu yıl sayı 19 bini buldu" dedi.



Şahin, öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, okulların araç gereç, donanım, derslik ve lojman sorunu gibi eksiklerin giderilmesi konusunda mahalle ve köy muhtarlarıyla fikir alış verişinde bulundu.



Özellikle ilçelerde eğitim ve öğretimde mevcut durumu beğenmediğini ifade eden Şahin, Şanlıurfa’yı eğitim alanında daha iyi bir yere taşımak için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve ailelerle birlikte topyekun bir gayretin ortaya konması gerektiğini kaydetti.



İl Milli EĞitim Müdürlüğü olarak anne ve babalara yönelik, "Aile Eğitimi Seminerleri" başlattıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu: "Hayatın her alanında eğitimin büyük önemi var. Bu nedenle özellikle okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Geçen yıl okul öncesi eğitimden yararlanan öğrenci sayımız 12 bin 500 civarındayken, bu yıl sayı 19 bini buldu. Eğitim alanında güzel gelişmeler oluyor. Buna muhtarlarımızın desteği ve katkısı çok önemli. Amacımız muhtarlarımızın eğitimin neferi gibi çalışmalarını sağlamak. Eğitim alanında yaşanan sıkıntıları birlikte çözmek istiyoruz. Bunun için de herkesin elinden gelen gayreti ortaya koyması gerekiyor."



Toplantıya katılan muhtarlar da sorumluluk alanlarındaki ilköğretim ve liselerin eksikleri ve çözüm önerilerini anlattı.



