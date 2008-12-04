T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şanlıurfa'da okul öncesi eğitime yoğun ilgi

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Hanifi Şahin, illerinde okul öncesi eğitimden yararlananların sayısının 19 bine ulaştığıını açıkladı.

04 Aralık 2008 02:00

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Hanifi Şahin, "Geçen yıl okul öncesi eğitimden yararlanan öğrenci sayımız 12 bin 500 civarındayken, bu yıl sayı 19 bini buldu" dedi.

Şahin, öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, okulların araç gereç, donanım, derslik ve lojman sorunu gibi eksiklerin giderilmesi konusunda mahalle ve köy muhtarlarıyla fikir alış verişinde bulundu.

Özellikle ilçelerde eğitim ve öğretimde mevcut durumu beğenmediğini ifade eden Şahin, Şanlıurfa’yı eğitim alanında daha iyi bir yere taşımak için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve ailelerle birlikte topyekun bir gayretin ortaya konması gerektiğini kaydetti.

İl Milli EĞitim Müdürlüğü olarak anne ve babalara yönelik, "Aile Eğitimi Seminerleri" başlattıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu: "Hayatın her alanında eğitimin büyük önemi var. Bu nedenle özellikle okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Geçen yıl okul öncesi eğitimden yararlanan öğrenci sayımız 12 bin 500 civarındayken, bu yıl sayı 19 bini buldu. Eğitim alanında güzel gelişmeler oluyor. Buna muhtarlarımızın desteği ve katkısı çok önemli. Amacımız muhtarlarımızın eğitimin neferi gibi çalışmalarını sağlamak. Eğitim alanında yaşanan sıkıntıları birlikte çözmek istiyoruz. Bunun için de herkesin elinden gelen gayreti ortaya koyması gerekiyor."

Toplantıya katılan muhtarlar da sorumluluk alanlarındaki ilköğretim ve liselerin eksikleri ve çözüm önerilerini anlattı.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24