Şanlıurfa’da nesli tükenmekte olan çöl varanını öldürüp çöpe attılar!

Şanlıurfa Bozova'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, "hayvanlarını yediği" gerekçesi ile nesli tükenme tehlikesi altına olan çöl varanının kafası taşla ezerek öldürdü. Öldürülen çöl varanı cadde üzerinde bulunan çöp konteynerine atıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, nesli tehlike altında olan yavru çöl varanını Şanlıurfa yakınlarında görüntülemişti. Sürüngenler sınıfının içinde dev kertenkeleler ailesinden olan çöl varanları Şanlıurfa'nın endemik türleri arasında yer alıyor.

Çöl varanlarının kafaları vücutlarına oranla küçük yapıda, burun delikleri gözlerine yakın ve gövdeleri açık kahverengi, gri ve sarı renkte. Çiftleşme dönemleri Mayıs - Haziran ayları olan çöl varanlarının yavrularının boyu yaklaşık 25 santim olup, bu türler ortalama 8 yıl yaşıyor. Dış görünüşünden dolayı zehirli zannedildiği için öldürülen bu hayvanlar bazen de derileri için avlanıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda bu hayvanların zararlı olmadığı hatta zehirli yılanları ve haşereleri yiyerek yaşam döngüsüne fayda sağladıkları bilinci vatandaşlara aşılanmaya çalışılıyor. Çöl varanlarının korunması için geçen günlerde Orman Bakanlığı tarafından bir dizi çalışma başlatılmıştı.