Şanlıurfa'da 'Mozaik Defilesi' göz kamaştırdı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da 3 gündür devam eden \'Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\', düzenlenen \'Mozaik Defilesi\'yle sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Şanlıurfa Müzesi\'nde düzenlenen \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\', atölye çalışmasının ardından mozaik sanatçıları tarafından yapılan eserler değerlendirildi. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mozaik sanatçısı tarafından yapılan mozaikler, Juri Başkanı Prof. Dr. Devrim Erbil ile Prof. Dr. Gazenfer Bayram, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Mehmet Önal, Yrd. Dr. Cihat Kürkçüoğlu, Hülya Vurnal İkizgül, Mehmet Yılmaz, Paola Racagni ve Necmi Karadağ, tarafından değerlendirildi.

YARIŞMADA BİRİNCİ ÇIKMADI

Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' birincinin çıkmadığı yarışmada, 2\'nciliğe Sibel Akbaba, 3\'üncülüğe Fernanda Tollemeto\'nun eserleri seçilirken, Metin Katırcı, Hayriye Demirkol, Asiye Müjgan Kav ve Sevgi Genç ise mansiyon ödülü kazandı.

Şanlıurfa\'nın müzeler şehri olması için proje çalışmaları yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Jüri üyelerimiz tarafından yapılan eserlerin değerlendirilmesi yapıldı. Finale kalan 47 eser vardı ve bu 47 eser arasında sanatsal bir bakış açısı, Şanlıurfa temasının işlenişi, mozaiklerin ince dokunuşları kolay değil ama 9 kişilik jüri üyelerimizin oy birliği ile mozaik yarışması sonuçlandı. Şanlıurfa bir kültür şehri ve Şanlıurfa 12 bin yıllık tarihi bir derinliğe sahiptir. Dolaysıyla bu tarihi derinliğe sahip Şanlıurfa iline bırakmış olduğu bir iz düşüm var. Bu iz düşümün bırakmış olduğu eserler var. Şanlıurfa aynı zamanda bir mozaik şehridir ve mozaik kültürü anlamında mozaik sanatı anlamında da orijinal bir şekilde müzenin sergilendiği bir şehirdir\" dedi.

\'Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' kapsamında daha sonra \'Mozaik sanatı\' konulu panel gerçekleştirildi. Şanlıurfa Müzesi\'ndeki salonda düzenlenen panelde; Prof. Dr. Mehmet Önal, Prof. Dr. Gazanfer Bayram, Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Yrd. Doç. Dr. Cihat Kürkçüoğlu, Hülya Vurnal İkizgül, Mehmet Yılmaz ve Paola Racagni tarafından mozaik sanatı konusunda sunumlar yapıldı. Çok sayıda mozaik sanatçısının katıldığı \'Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\', T-One Derneği tarafından düzenlenen mozaik defilesiyle sona erdi. Defilede podyuma çıkan mankenlerin giydiği mozaik elbiseleri göz kamaştırdı. Renkli görüntülerin yaşandığı mozaik defilesinde, mankenler uzun süre davletliler ve sanatçılar tarafından alkışlandı.

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