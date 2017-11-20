Şanlıurfa'da, 'Mozaik Çalıştayı' başladı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE ve Avrupa Birliği\'nin (AB) birlikte finanse ettiği \'Şanlıurfa\'da tarih yeniden canlanıyor\' projesi kapsamında 3 gün sürecek olan ’Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ başladı.

Kent turizme katkı sağlamak ve tarihi değerleri korumak adına başlatılan; \'Şanlıurfa´da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi\' bir ayağı olan \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' Şanlıurfa Arkeolojik Müzesinde başladı. Çalıştaya; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Prof. Dr. Devrim Erbil, Proje Takım Lideri Mary McKeon, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Müze Müdürü Celal Uludağ, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve mozaik sanatçıları katıldı. 47 eserin sergilendiği \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\'nda bir konuşma yapan ressam Prof Dr. Devrim Erbil, \"Sanat tecrübesinde bir birikimi olarak bugün burada konuşuyorum. Şanlıurfa tarihi bir gün yaşıyor. Bugün mozaikler sahipleniyor. Bir kent bu mozaiklere sahip çıkıyor. AB katkılarıyla burada olağanüstü bir mozaik bayramı yaşanıyor. Burada emeği geçenleri kutluyorum Gelecekte Şanlıurfa\'nın sanat kenti olması için yerel yöneticiler ve bizlerde elimizden geleni yapacağız\" dedi.

12 bin yıllık tarihi olan Şanlıurfa\'nın tüm değerlerini dünyaya tanıtmakta kararlı olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şöyle dedi:

\"Şanlıurfa medeniyetlerin sadece iz bıraktığı mozaik değildir. Arkeolojik olarak bugün ülkemizde belki de dünyada en zengin illerden birisidir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu Arkeoloji müzesinde sergilenen eserler ile ne kadar zengin bir ilde olduğumuzu bize zaman dilimleri içerisinde bize gösterme fırsatı veriyor. Şanlıurfa\'yı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Şanlıurfa\'daki her eseri kıymetli olarak görüyoruz ve bu eserleri Şanlıurfa\'da kalıcı kılabilmek, Şanlıurfa\'nın hak etmiş olduğu değeri taşıyabilme adına da gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Daha çalışacak ve daha kat edecek çok yolumuz var ve keşfedilecek çok eserin de olduğunu biliyoruz. Mozaik yolu projesi kapsamında Hatay\'dan Gaziantep ve Kahramanmaraş ile birlikte çalışıyoruz. Mozaikler bu bölgenin önemli değerleridir. Bizler de bölge yetkilileri olarak bölgemizin bu zenginliklerini işbirliği içerisinde geleceğe taşıyacağız. Oluşturduğumuz eserler artık sınır ötesi, Şanlıurfa ve Türkiye dışına taşıyacağız. Şanlıurfa gerek arkeolojik gerekse tabiat varlıklarıyla gezip görülmesi gereken en önemli yerler arasındadır. Şanlıurfa bir mozaik şehridir ve Şanlıurfa tüm medeniyetleri bir arada barındırdığı gibi kardeşçe de yaşamayı bilen ve bu değerleri her sıfatıyla, zenginliğiyle gören bir ilimizdir. Mozaik yarışmasında 47 eser finale kaldı.\"

Vali Abdullah Erin ise Şanlıurfa\'nın bir medeniyet ve kültür şehri olduğunu söyledi. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, sergiyi gezerek yapılan mozaikler hakkında bilgi aldı. Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal ise \'Urfa Edessa Mozaikleri\' konulu bir sunum yaptı.



FOTOĞRAFLI