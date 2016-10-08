T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Şanlıurfa'da kuduz karantinası

Siverek İlçesi'ne bağlı Aşağı Karacaveran Mahallesine hayvan girişi ve çıkışı yasaklandı

08 Ekim 2016 20:53

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ne bağlı Aşağı Karacaveran Mahallesi, görülen kuduz vakası nedeniyle 6 ay süreyle karantinaya alındı.

DHA’da yer alan habere göre, ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede yaşayan Emin Batan'a ait 2 büyükbaş hayvan, sokak köpeği tarafından ısırıldı. Mahallelinin durumu bildirdiği Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından köpekten alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.

Adana'da yapılan tetkiklerde köpekte kuduz mikrobunun pozitif çıkması üzerine ısırılan inekler, itlaf edilerek kireçlendikten sonra gömüldü. Bunun üzerine mahallede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Aşılamanın yapıldığı mahalleye hayvan girişi ve çıkışı da yasaklandığını bildiren tabelalar asıldı.

 

 

ETİKETLER

şanlıurfakuduzsiverekkarantina

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24