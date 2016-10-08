Şanlıurfa'da kuduz karantinası

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ne bağlı Aşağı Karacaveran Mahallesi, görülen kuduz vakası nedeniyle 6 ay süreyle karantinaya alındı.

DHA’da yer alan habere göre, ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede yaşayan Emin Batan'a ait 2 büyükbaş hayvan, sokak köpeği tarafından ısırıldı. Mahallelinin durumu bildirdiği Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından köpekten alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.

Adana'da yapılan tetkiklerde köpekte kuduz mikrobunun pozitif çıkması üzerine ısırılan inekler, itlaf edilerek kireçlendikten sonra gömüldü. Bunun üzerine mahallede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Aşılamanın yapıldığı mahalleye hayvan girişi ve çıkışı da yasaklandığını bildiren tabelalar asıldı.