Şanlıurfa'da korkutan patlama

DHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi'nde, hava savunma sistemleri ile zırhlı araçların konuşlandırıldığı Arat Dağı'nda bulunan askeri üste, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arızalanan silahın imhası sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sesiyle çevrede bulunan köyde yaşayanlar tedirginliğe kapılırken, köylülerin dikkatli olması için cami hoparlöründen anonslar yapıldı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Arat Dağı'nda bulunan hakim tepeye Malatya 7’nci Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan getirilen uçaksavar ve füzelere karşı radar sistemleri konuşlandırılmıştı. Yönleri Suriye'ye dönük olan uçaksavar ve füze rampalarının da kurulu bulunduğu alanda, iddiaya göre akşam saatlerinde silahların birinde sorun çıkması nedeniyle imhası yapılması kararlaştırıldı. Bunun için askeri yetkililer, patlamanın tedirginliğe yol açmaması için çevrede bulunan yerleşim alanları ile köylerdeki camilerde uyarı anonsu yaptı. Uyarıların ardından Şanlıurfa-Gaziantep karayolu trafiğe kapatılarak, silahın imhası gerçekleştirildi. İmha sırasında büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Ardından, karayolu yeniden trafiğe açıldı. Askeri yetkililer, patlamayla ilgili olarak resmi bir açıklamada bulunmazken, patlama sırasında köyde bulunan çiftçi Kaddafi İlbay, "Bize askeri yetkililer bir patlamanın olacağını söyleyip kapı ve pencerelerimizi açmamızı istedi. Bunun için köydeki camilerde anons yapıldı. Bize patlama olacağı söylendi. Bu yüzden dikkatli olmamızı ve korkmamamız istendi. Daha sonra büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi" dedi.