Şanlıurfa’da kazaları önlemek için ‘romantik’ önlem: Asfalta gül diktiler

Şanlıurfa eski sanayi sitesi yolunda asfaltta oluşan çukur yetkililer tarafından uzun süre onarılmayınca esnaf da kaza olmasın diye çukura kırmızı gül dikti. Kola şişesine konulan kırmızı güller çukurun içine bırakıldı.

Habertürk’ün haberine göre, yoldan geçen bazı sürücüler ise gördükleri manzara karşısında hem şaşırdı hem de çukura girmeden yoluna devam etti.

Aynı yerde çalışan başka bir nakliyeci ise "Bir haftadır telefon açmışız, kimse gelip bu çukura bakmadı. Vatandaşlar gelip çukura basıp gidiyor. Vatandaşlık görevimizi yapıp bir gül diktik. Gelen görüp yanından geçiyor ve çukura girmiyor" şeklinde konuştu.

Kola şişesindeki güller solmasın diye içine su da koyan esnaf, güllerin bir haftadır orada olduğunu söyledi.