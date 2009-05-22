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Yaşam

Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 1 ölü

22 Mayıs 2009 23:35

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerinin bulunduğu bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda da yaralının olduğu belirtildi.

Alınan ilk bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan bir kamyonet, Şanlıurfa-Siverek kara yolu Ediz köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanarak Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldığı bildirildi.

Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuba Eroğlu'nun (15), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

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