Şanlıurfa'da kadınlar okuyamıyor!

T24- Türkiye genelinde yüzde 7 olan okuma yazma bilmeyenlerin oranı Şanlıurfa'da yüzde 15. Kentte çoğu kadın, 350 bin kişi okuma yazma bilmiyor. 650 bin kişi de ilkokulu bitirmemiş.





Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, her yıl 55 bin yeni öğrencinin okula başladığı kentte 350 bin kişinin okuma ve yazma bilmediğini söyledi. Türkiye genelinde yüzde 7 olan altı yaş üstü okuma yazma bilmeyenlerin oranı, Şanlıurfa’da yüzde 15. 1 milyon 613 bin nüfuslu kentte okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 77.9’unu kadınlar, yüzde 22.1’ini erkekler oluşturuyor.



Şanlıurfa Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Kızlar Okullaşıyor Projesi’ kapsamında GAP Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde tören yapıldı. Törene, Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Emin Önen, Müfit Yetkin, Çağla Aktemur Özyavuz, Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Hasan Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Hanifi Şahin ile halk katıldı.



10 bin derslik ihtiyacı



Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, törende yaptığı konuşmada kentte her yıl 55 bin öğrencinin okula kayıt yaptırdığını söyledi. Kentte derslik başına düşen öğrenci sayısının 53 olduğunu vurgulayan Vali Okutan, şunları söyledi:



“Eğitim konusunda Türkiye ortalamasını yakalamak için 10 bin yeni dersliğe ihtiyacımız var. Geçen yıl 1000 civarında derslik kazandırdığımız ilimize bu yıl 700 derslik daha kazandırmayı planlıyoruz. Bu dersliklerimizin tamamı devlet desteğiyle yapılmadı. Bunların yapımında kimi öğretmenlerimizin maaşları, tarım işçiliği yaparak geçimini sağlayan vatandaşlarımızın ve hayırsever hemşerilerimizin büyük destekleri var. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum.”

Kentte eğitim kampanyasına her kesimin destek vermesi gerektiğini belirten Vali Okutan, okuryazarlık sorununa dikkat çekti:

“Bu kentte derslik sorunu çözülsün, okul döneminde bir tane pamuk toplayan öğrenciyi tarlada göremeyeceksiniz. Bu şehirde 350 bin okuryazar olmayan insan var. 650 bin insan da ilkokul mezunu değil. Bu tabloda suçlu ararsak birbirimizi yaralarız, incitiriz ama bu sorumluluk öncelikle şahsımındır diye düşünüyorum. Bunun farkındayım ve şikâyet için konuşmuyorum. Ama ağır yükün altında olduğum için bu ifadeleri kullanıyorum. Bir araya gelsek, kol kola girsek bu sorunların altından çıkabilecek konumdayız.”