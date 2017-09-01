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Şanlıurfa’da kaçan boğayı kurban timi yakaladı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, kesilmek istenirken sahibinin elinden kaçıp bir evin bahçesine giren boğa paniğe neden oldu

01 Eylül 2017 15:19

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, kesilmek istenirken sahibinin elinden kaçıp bir evin bahçesine giren boğa paniğe neden oldu. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, belediye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Şanlıurfa’da bayramın ilk günü özellikle büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Kesime götürülürken kaçan kimi hayvanlar kovalama sonucu yakalanırken, bazıları ise belediye ekiplerince oluşturulan ekipler tarafından uyuşturucu iğneler ile sakinleştirilebildi. Sabah saatlerinde Akbayır Mahallesi\'nde kurbanlık bir boğa kesim hazırlığı yapılırken sahibinin elinden kurtuldu. Kaçmaya başlayan boğa, mahalledeki bir evin bahçesine girdi. Bir türlü boğayı bulunduğu yerden çıkartamayan sahibi, belediye ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından adrese gelen ekipler, kızgın boğayı önce kement atarak yakalamaya çalıştı, ancak başaramadı. Bir süre bahçede ortalığı birbirine katan ve zaman zaman görevlilere saldırıp zor anlar yaşatan boğa, belediye görevlileri tarafından 4 uyuşturucu iğne yapılarak güçlükle sakinleştirildi. Sakinleşen boğan daha sonra sahibine teslim edildi.
Öte yandan birçok vatandaş kurbanlıklarını boş arazide veya kesim alanlarında çocuklara aldırış etmeden kesti.

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