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Şanlıurfa'da iş yeri tabelalarına 'yüzde 60 Türkçe karakter' şartı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yabancıların açtığı iş yerlerine asılan tabelaların en az yüzde 60 'Türkçe' karakterle yazılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı

24 Ocak 2018 18:07

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da yabancıların açtığı iş yerlerine asılan tabelaların en az yüzde 60 \'Türkçe\' karakterle yazılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa\'da kent estetiğin korunması ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamalar kapsamında, farklı dilde yazılmış tabela, ilan ve tanıtıma yönelik levhalara belirli standartlar getirildi. Türkiye’de çok fazla Suriyelinin yaşadığı Şanlıurfa’da yabancı dilde afiş ve reklam tabelası kullanan iş yerlerine yönelik çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, belirlenen standartlar doğrultusunda iş yeri ve işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunarak yönergeye uymaları istendi. Başlatılan uygulamada en az yüzde 60 Türkçe karakterin kullanılacağı bilgisine yer verilirken; yazı karakterleri ve boyutu aynı şekilde olacak şekilde Türkçe, İngilizce ve Arapça levha, afiş ve tanıtım tabelaları standartları iletildi. Esnaf ve vatandaşlar tarafından takdir gören tabela çalışmasının, yabancı dildeki tabelalarda Türkçe karakter oranının artırılması, iş yerinin  anlaşılırlığını kolaylaştırdığı belirtildi. Ayrıca çalışmalarını aralıksız sürdürerek kontrollerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, kısa bir sürede 140 iş yerinin tabela standartlarını sağladı. Öte yandan kent estetiğini korumak için Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok ilçede ve şehir merkezinde yer alan Tekel Caddesi, Haleplibahçe, Kalkan Caddesi ile Divanyolu ve Balıklıgöl civarındaki ana caddelerde iş yerlerinin tabelalarına da standartlar getirildi.

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