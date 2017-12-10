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Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 3 işçi yaralandı (2)- Yeniden

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesine bağlı Konakyeri köyünde, inşaat halindeki evin tavanında, beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi

10 Aralık 2017 16:02

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesine bağlı Konakyeri köyünde, inşaat halindeki evin tavanında, beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. 2 işçi, molozların arasından yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı, hafif yaralanan 1 işçi de ayakta tedavi edildi.
Bugün saat 08.30 sıralarında, Viranşehir\'ın merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Konakyeri köyünde, inşaat halindeki evin tavanında, beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Çökme sırasında inşaatta bulunan 3 işçiden 1\'i hafif yaralanırken, 2 işçi tahta kalıplar ile molozlar arasında kaldı. İhbar üzerine köye çok sayıda arama ve kurtarma ekibiyle sağlık görevlisi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla işçilerden biri, olaydan yarım saat sonra yaralı kurtarılıp, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.
Ekipler, enkaz altındaki diğer işçinin çıkarılması için çalışmalarını sürdürdü. Diğer işçi de olaydan 4 saat sonra yıkıntılar arasından ağır yaralı kurtarılıp, aynı hastaneye götürüldü.
Molozlar arasından kurtarılan 2 işçinin hastanedeki tedavileri sürerken, hafif yaralanan diğer işçi ayakta tedavi edildi.

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