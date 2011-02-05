Şanlıurfa'da ilk kez disko açıldı

T24 - Sıra geceleri ile ünlü Şanlıurfa’da ilk kez bir disko bar açıldı. Kente ilk diskoyu kazandıran işletmeci, halktan gelen talepler doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Kadınların katılmadığı açılışta diskoya gelen genç erkekler, sahnede dans ederek eğlendi.





11 bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle inanç turizminin önde gelen şehirleri arasında yer alan Şanlıurfa’da, bir iş merkezinin zemin katında ’Switch Club’ adlı disko barın açılışı yapıldı. Protokolün katılmadığı açılışa gelen erkek davetliler, mekanı inceleyip hareketli şarkılara eşlik etti.

Açılışta konuşan işletmeci Mustafa Avşar, gençlerin rahat şekilde eğlenmesi için bu tür sosyal aktivitelerin gerektiğini söyledi. Avşar, "Kentimizde böylesi bir mekan bulunmuyor. Biz de bu eksikliği gidermek için disko barı açmayı düşündük. Amacımız halkımızın rahat bir şekilde gelip, güzel bir ortamda eğlenmelerini sağlamak. Çünkü Şanlıurfa artık metropolleşme yolunda büyük adımlar atıyor. Bu mekan bunun bir göstergesidir. Şanlıurfa gecelerini renklendirmek için böyle bir karar aldık ve kentin gelişimine katkımız olsun istedik" dedi.





Sıra geceleri, halay ve isotuyla meşhur olan Şanlıurfa’da, açılışı yapılan disko barın ilk müşterileri ise erkekler oldu. Kadınların katılmadığı açılışta Bodrum gecelerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı. DJ’ler tarafından birbirinden hareketli şarkıların çalındığı diskoda, gençler sahnede yaptığı dans şovlarıyla marifetlerini sergiledi.



