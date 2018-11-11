Şanlıurfa'da iki aile birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var

Şanlıurfa'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim Bakış (30) ve Güvenlik Korucusu İbrahim Bağış (36) yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Yaşuk ve Bağış aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, Halil, Mehmet ve Mahmut Yaşuk ile İbrahim Bakış, İbrahim Bağış, Mehmet Reşat Yüksekkaya, Halil Çiterive Mehmet Yokuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtarılamadı

Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Bakış ile Güvenlik Korucusu olduğu öğrenilen İbrahim Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)