Şanlıurfa'da icra kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA’da, icra takibi için avukatlık bürosuna giden iki aile arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, icra takibi yüzünden aralarında husumet bulunan birbirine akraba Yılmaz ve Köseoğlu aileleri bankanın koyduğu icra takibini kaldırmak için avukat Mehmet Ali Köseoğlu’nun bürosuna gitti. Burada anlaşmaya çalışan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma büro dışına taşıp, sokakta da devam etti. İki ailenin telefonla ulaştığı yakınlarının da gelmesiyle büyüyen tartışmada taraflar birbirine taş ve sopa ile saldırdı, tabanca ateşlendi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada yaralanan 4 kişi ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Salar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Salar\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, diğer 3 yaralının sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda sopa ve boş kovan ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.



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