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Şanlıurfa'da, hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Nezire Canbek (66), hayatını kaybetti

06 Ekim 2018 13:16

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Nezire Canbek (66), hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece Şanlıurfa- Bozova karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Şerif Kurtalan yönetimindeki 63 K 9818 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nezire Canbek\'e çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın Canbek kurtarılamadı.
Nezire Canbek\'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

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