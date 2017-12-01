Şanlıurfa'da günde 3 ton yeşil zeytin satılıyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti organik yeşil zeytin, tezgahlardaki yerini aldı. 15 çeşit zeytinin kilosu 4 ila 12 liradan satıldığı tezgahlarda günde yaklaşık 3 ton arasında zeytin satışı yapılıyor.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytin hasadının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa\'nın birçok yerinde zeytin tezgahları kuruldu. 15 çeşidin satıldığı tezgahlarda zeytinler, çizilme ve kırılma şekline göre 4 ile 12 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Bu yıl üretimin diğer yıllara göre yağlı ve bereketli olduğunu ifade eden Zeytinciler Odası Başkanı Mehmet Ölmez, kent merkezinde 28 ayrı tezgahta zeytin satışı yapıldığını söyledi. Mehmet Ölmez, şehit ailelerine ücretsiz zeytin verdiklerini belirterek, \"Şanlıurfa\'da 40 gün zeytin sezonu sürüyor. Şanlıurfa\'da zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte 28 tezgahta günde yaklaşık 3 bin kilo zeytin rahatlıkla satılarak tüketiliyor. Şanlıurfa\'da zeytincilik son yıllarda çiftçilerimiz tarafından büyük ilgi gördü\" dedi.

Sofralarda tüketilen zeytinlerin kaliteli ve organik olması gerektiğine dikkat çeken zeytin satıcısı İbrahim Taş ise, \"Bu yılki kırmalık ve yeşil çizik zeytin hasadı başladı. İşlenmiş zeytinlerin kilosu 4 ile 12 lira arasında tezgahlarda satılıyor. İri taneli olan yeşil zeytinler sofralık küçük taneli olanlar ise kırma zeytin olarak işleniyor. Bizim tezgahlarımızda 15 çeşit zeytin bulunmaktadır. Şanlıurfa\'da en çok tüketilen zeytinlerin başında Halhallı, Eğri Burun, Derik, Gemlik ve Nizip cinsi zeytinleri tüketiliyor. Bu günlerde satışlarımız oldukça iyi gidiyor, günlük olarak ben 200 kilo civarında zeytin satıyorum\" diye konuştu.

Şanlıurfa\'da isot sezonun bitmesiyle birlikte kış mevsiminde zeytin sezonunun başladığını ifade eden kahvaltıcı Emin Avcı ise, şunları söyledi:

\"Şanlıurfa\'da yaz mevsiminde sabah kahvaltısı sofrasının başköşesinde isot geliyor, ancak kış mevsiminde bunun yerini zeytin alıyor. Bölge halkı zeytini genellikle sade tüketmek yerine üzerine pul biber, nar pekmezi ve halis zeytinyağı dökerek, ekmek bandırmak suretiyle tüketiliyor. Oldukça lezzetli olan zeytinlerimiz her sabah sofraların vazgeçilmezi oluyor. Şanlıurfa\'da son zamlarda zeytin ağacı dikimi neredeyse fıstık ağaçlarıyla yarışır duruma geldi.\"

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