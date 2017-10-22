Şanlıurfa'da Göbeklitepe Yarı Maratonu düzenlendi

Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA)

Şanlıurfa\'da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Göbeklitepe Yarı Maratonu, yurtdışı ve içinden 300 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen Göbeklitepe Yarı Maratonu, yoğun ilgi gördü. Haleplibahçe Müzesi Bulvarı’nda, yurtiçi ve yurtdışından yarış için bir araya gelen 300 sporcu, startın verilmesiyle birlikte kıyasıya mücadele etti. 10 ve 21 kilometrelik mesafeleri koşmaya başlayan sporcular, renkli görüntüler oluşturdu. Daha önceden Göbeklitepe kazı alanlarının bulunduğu bölgeye koşan sporcular bu kez yönleri tersine yani Karakpörü\'ye çevirdi. Maraton sonunda dereceye giren sporculara bir alışveriş merkezinde kurulan stantlarda ödülleri verildi. Dereceye giren sporcuların madalyaları ve para ödüllerini veren Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, yaş ortalaması 19,1 olan Şanlıurfa’nın bu tür etkinliklere ev sahipliği yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise, Göbeklitepe Yarı Maratonu’nun dünyanın en önemli maratonlarından biri olduğunu söyledi. Gelecek yıl hem federasyon, hem de Şanlıurfa Valiliği\'nin himayesinde daha geniş kapsamlı bir organizasyon düzenleyeceklerini ifade eden Çintimar, \"Biliyorsunuz Göbeklitepe, dünyanın bilinen tarihini alt üst eden bir yapı. Böyle önemli bir keşfin adına düzenlediğimiz bu maratonu, daha büyük bir organizasyonla, daha büyük bir yapıyla sürdürmek için çalışıyoruz. Federasyon olarak Göbeklitepe Yarı Maratonu’na uluslararası statü kazandırmak istiyoruz. Bu maratonun, Avrupa Atletizm Federasyonu bünyesine dahil edilerek, Dünya genelinde kabul gören bir yarı maraton olmasını sağlayacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maratona katılan sporcular

- Yarışın başlaması

- Sporcuların koşması

- Fatih Çintimar\'ın konuşması

- Mehmet Ali Cehveri\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

FOTOĞRAFLI