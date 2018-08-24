Şanlıurfa'da Göbeklitepe çevresindeki ormanlık alanda yangın (2)

ALEVLER, 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Şanlıurfa\'da, tarihi Göbeklitepe çevresindeki 40 dönüm ormanlıkta çıkan yangına, ekipler müdahale etti. 3 saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı. Otların tutuşmasıyla çıktığı sanılan yangın nedeniyle 15 dönümlük alandaki ağaçlar ve canlılar zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü bölgedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangının çıktığı bölgenin, Göbeklitepe Ören Yeri\'ne yaklaşık 4 kilometre mesafede olduğu belirtildi.



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