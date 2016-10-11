Şanlıurfa'da genç kadın uykusunda bıçaklandı

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya ziyaret için gelen genç kadın babasının evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, 10 gün önce bir akrabasıyla evlenerek İstanbul'da yaşamaya başlayan Zeynep Türkkan (20), bir süre önce ziyaret için babasının Haliliye ilçesi Çukurdoruç Mahallesi'ndeki evine geldi.

Türkkan, babasının evinde gece uyuduğu odada, bıçaklı saldırıya uğradı.

Yakınları tarafından yaralı bulunan ve ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna getirilen kadının cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin, cinayeti işlediği şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.