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Şanlıurfa'da, 'ev yapma' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, akraba olduğu belirten iki ailenin fertleri arasında ev yapma konusunda çıkan silahlı kavgada; 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

14 Eylül 2017 15:12

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, akraba olduğu belirten iki ailenin fertleri arasında ev yapma konusunda çıkan silahlı kavgada; 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, merkez Haliliye İlçesi\'ne bağlı Terzi Mahallesi\'nde meydana geldi. Akraba olan \'Alabay\' ile \'Alas\' ailelerinin fertleri arasında, ev yaptırma konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Mahmut Alabay, Abdulkadir Alas ile adı öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Mahmut Alabay ile Abdulkadir Alas, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölen Alabay ile Alas\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Silahlı kavga ardından jandarma Terzi Mahallesi\'nde yoğun önlem alarak, olaya karışanların kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

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