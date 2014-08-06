Şanlıurfa'da Erdoğan'a bağış izdihamı

Şanlıurfa'da, AKP İl Teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları için açılan hesabına bağış yapıldı. Erdoğan'ın banka hesabına para yatırmak için öğle saatlerinde yaklaşık 2 bin kişi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı.

Ali Leylak’ın DHA’da yer alan haberine göre, partililer, Erdoğan'ın tişörtlerini giyip slogan attı. Erdoğan'a olan sevgilerini göstermek için bugün bir araya toplandıkları dile getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Celalettin Güvenç, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. 10 Ağustos yolunda AKP'li Şanlıurfalılar, ayakta birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa seçeceğimiz reisi cumhurumuz için yollara düşüyoruz. Hep beraber Ziraat Bankası'na yürüyeceğiz. Bugün 64 bin 500 kişi cumhurbaşkanımızın hesabına para bağışında bulunacaktır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Güvenç ve beraberindeki ilçe belediye başkanları ve partililer, Atatürk Bulvarı'ndaki Ziraat Bankası'na gitti.

Bankada izdiham yaşandı

Kalabalık bir grup aynı anda banka şubesine girmesi üzerine kapıda izdiham yaşandı. İçerinin dolması üzerine görevliler, güçlükle banka kapısını kapatarak daha fazla izdihamın yaşanmaması için kimseyi içeriye almadı. Burada temsili olarak Başkan Güvenç, bağışta bulunan partililerin adı ve soyadının yazılı olduğu ve miktarı açıklanmayan 64 bin 500 kişilik dosyayı banka görevlilerine teslim etti. Bu sırada daha önceden işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar ise yaşanan izdiham nedeniyle AKP'lilere tepki gösterdi. Bağış dosyasının banka görevlilerine teslim edilmesinin ardından partililer dağıldı.