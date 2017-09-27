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Şanlıurfa'da duvar işçilerin üzerine çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir deponun duvarı sıva yapılırken, işçilerin üzerine çöktü

27 Eylül 2017 17:25

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Organize Sanayi Bölgesi\'nde, bir deponun duvarı sıva yapılırken, işçilerin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan Suriyeli sıvacı Hasan El Hayan öldü, 1 işçi de ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, depodaki tadilat çalışmaları sırasında sıva yapan işçilerin üzerine duvar çöktü. Büyük gürültüyle çöken enkazın altında kalan işçileri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, enkaz altında kalan Suriyeli Hasan El Hayan ile Fehmi Aslan\'ı uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıp ambulansla hastaneye sevketti. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hasan El Hayan hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan Fehmi Aslan ise yoğun bakım ünitesine alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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