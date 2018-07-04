Şanlıurfa'da Çinli YPG'linin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da polisin PKK/PYDYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda aralarında bir Çinli YPG’linin de olduğu 31 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/PYDYPG ve DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı. Yabancı uyruklu kişileri takip altına alan ekipler, PKK/PYDYPG terör örgütüne katılarak yabancı terörist savaşçı olma arayışında olan biri Çinli olmak üzere yabancı uyruklu 2 teröristi yakaladı. PKK/PYD terör örgütü ile işbirliği yaptıkları belirlenen 18 şüphelide gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde ve ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ise 5’i Suriye uyruklu toplam 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK/PYDYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen başka bir operasyonda ise biri Suriye uyruklu olmak üzere 4 kişi yakalandı.

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