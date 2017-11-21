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Şanlıurfa'da çelik kasa hırsızı tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da işyerinden kasa çalan ve polis tarafından kovalama sonucu gözaltına alınan A

21 Kasım 2017 03:15

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da işyerinden kasa çalan ve polis tarafından kovalama sonucu gözaltına alınan A.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Atatürk Mahallesi’ndeki bir işyerinin camını kırıp içeride bulunan çelik kasayı plakasız otomobile yükleyen iki kişinin yakalanması için polise ihbarda bulunuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin peşine düştü. Polisin kovalamacası sonucu Sülemaniye Mahallesi’ndeki ara sokağa giren hırsızlık şüphelileri, çelik kasayı atıp kaçmaya devam etti. Polisin takibi sonucu otomobildeki şüpheliden A.G. bir apartmanın çatısında yakalandı, diğer şüpheli ise karanlıktan faydalanarak gözden kayboldu. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polisin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışması devam ediyor. 

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