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Şanlıurfa’da bir saatte 50 konsomatris gözaltına alındı

Operasyonların devam edeceği öğrenildi

07 Aralık 2015 16:26

Şanlıurfa’da yapılan operasyonda 1 saat içerisinde pavyon ve eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen 50 Suriyeli kadın gözaltına alındı.

Kentte fuhuş, uyuşturucu, hırsızlık olaylarında artış yaşanması üzerine huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 500 polis, denetlenecek adresler ile alınacak güvenlik önlemleri belirlendi. 

Huzur operasyonunda gözaltına alınan 75 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Kentteki huzur operasyonunun devam edeceği öğrenildi.

 

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suriyelikonsomatrisşanlıurfa

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