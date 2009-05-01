Şanlıurfa'da bir köyde kuduz karantinası

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir köyde, kuduz nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Çaykara köyüne misafirliğe gelen ailenin 2 yaşındaki kızı İ.Ş, oynarken başıboş bir köpek tarafından ısırıldı.



Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan ve kuduz aşısı yapılan çocuk, daha sonra Gaziantep'e sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olaydan birkaç gün sonra telef olan köpeğin kuduz olduğu belirlendi.



Bunun üzerine, İlçe Sağlık Grup Başkanlığından bir ekip, köylülere kuduz vakalarından korunma ve tedavi konusunda bilgi verdi. Köpekle temas etmiş olma ihtimaline karşın bazı vatandaşlar aşılandı.



Canlı hayvan giriş çıkışının yasaklandığı köyün girişine, "Bu köyde kuduz karantinası vardır" tabelası asıldı.



Bu arada ilçeye bağlı Mert İsmail köyü Tümsekli mezrasında görülen kuduz vakası nedeniyle, söz konusu köyde de birkaç ay önce karantina önlemleri alınmıştı.

