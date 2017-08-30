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Şanlıurfa'da Bel-San'daki 15 personel işten atıldı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşımaya bağlı Belsan Anonim Şirketi’nde zimmetine para geçirip ortadan kaybolan ve işten çıkarılan Mesut K

30 Ağustos 2017 15:31

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşımaya bağlı Belsan Anonim Şirketi’nde zimmetine para geçirip ortadan kaybolan ve işten çıkarılan Mesut K. ardından 15 kişinin daha iş sözleşmesi feshedildi.
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir içi toplu taşımanın yapıldığı Belsan’da 6 yıldır çalışan Mesut K., iddiaya göre zimmetine yüklü miktarda para geçirip ortadan kayboldu. Belsan firması yetkilileri, iddiaların Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendiğini belirterek, adı geçen şirket çalışanının görevden uzaklaştırılarak iş akdinin feshedildiğini açıkladı. Dolandırıcılık olayı ile sarsılan şirkette Mesut K.’nın ardından görevli 15 personel daha işten çıkarıldı.

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