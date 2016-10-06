Şanlıurfa'da aynı sokaktaki iki evin birinde cinayet, diğerinde işkence!

Şanlıurfa’da cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs, eşini boğarak öldürdükten sonra çocuklarını alarak kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polisler, yan evden gelen çığlık sesleri üzerine eve girince elleri ve ayakları bağlı kanlar içindeki iki kişinin hayatını kurtardı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Akçakale Cezaevi'nden bir günlük izin alarak çıkan Halil İbrahim E., evinde eşi Havva E.'yi boğarak öldürdü. Cinayet sonrası yaşları 5 ile 11 arasındaki 3 çocuğunu yanına alan Halil İbrahim E., evden ayrıldı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayet zanlısı olarak aranan Halil İbrahim E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Bir evde cinayet, diğerinde ise işkence

Polis ekipleri cinayetin işlendiği evde inceleme yaptığı sırada yanlarına yaklaşan bir kişi, yan evden yardım ve çığlık sesleri geldiğini söyledi. Cinayetin işlendiği evle aynı sokakta bulunan yaklaşık 10 metre ilerideki eve giden ekipler, kapıyı çalarken 3 kişinin damdan kaçtığını fark etti. Kapıyı açarak içeri giren polisler, elleri ve ayakları bağlı kanlar içindeki iki kişiyi gördü. İçki büfesi işleten Serdar C.'nin “Sana satman için içki getirdik” diyen 3 kişi tarafından sabah saatlerinde kiralık olarak tutulan eve çağrıldığı ve Suriye uyruklu bir kişiyle birlikte eve giden Serdar C. içeri girince evdeki 3 kişinin saldırısına uğradığı iddia edildi. Kapı kapatıldıktan sonra elleri ve ayakları bağlanan şahıslara saatlerce işkence yapıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik olduğu iddia edildi. Serdar C.’nin elbiselerinin darp edilmesi sonucu yırtıldığı, Suriye uyruklu arkadaşının ise ayağının kırıldığı öğrenildi. Tedavilerinin ardından emniyete götürülen şahısların ifadeleri alınırken, evde yapılan aramada yabancı uyruklu bir kadının da olduğu ortaya çıktı. Şahısların verdiği ifadeyi gerekçi bulmayan polisler, kaçan zanlıları yakalamak ve konuyu aydınlatmak için çalışma başlattı.