Şanlıurfa'da 'aşiretler' kaybetti

T24

İZOL HÜSRAN YAŞADI



BUCAK UMDUĞUNU BULAMADI



ŞEYHANLI AŞİRETİ’NİN 2 ADAYININ DA YÜZÜ GÜLMEDİ



10 KİŞİLİK MİTİNG YAPTI, 916 OY ALDI



TUTUKLU ADAY 75 BİN OY



CHP VE MHP ŞANLIURFA’DA YOK GİBİ



Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin 10, BDP destekli bağımsız 2 adayın milletvekilliği kazandığı Şanlıurfa’da, Meclis’e girmeyi planlayarak bağımsız olarak yarışan güçlü aşiretlerin reisleri ise ortaya çıkan sonuç sonrası sessizliğe büründü.AK Parti’nin liste dışı bırakmasının ardından seçimlere bağımsız aday olarak giren Zülfikar İzol, beklentisinin çok altında oy aldı. Bazı aşiret mensuplarının AK Parti’yi desteklediği İzol Aşireti liderlerinden Zülfikar İzol’a, sandıklardan 15 bin 865 oy çıktı. Zülfikar İzol’a, Siverek’ten 5100 oy çıkarken, Harran’dan ise sadece 30 oy çıktı.Adalet Partisi geleneğinden gelen ve Siverek’te etkili olan Bucak Aşireti de bu seçimde tercihini bağımsız olarak yaptı. Susurluk skandalının önemli isimlerinden DYP eski milletvekili Bucak Aşireti lideri Sedat Edip Bucak seçimlere katılmazken, aşireti temsilen kardeşi Ahmet Ersin Bucak bağımsız milletvekili adayı oldu. Zaza kökenli olan Bucak Aşireti reislerinden Ahmet Ersin Bucak, aşiretinin desteğiyle girdiği seçim yarışında 28 bin 795 oy alabildi. Beklentisinin altında oy alarak Meclis dışında kalan ve etkin olduğu Siverek’ten 19 bin 328 oy alan Bucak’a, en az desteği ise 30 oy ile Harran İlçesi verdi.Şanlıurfa’nın önde gelen aşiretlerinden birisi Kürt ve Arap kökenli binlerce mensubu olan Şeyhanlı Aşireti’nin de 2 önemli ismi Mahmut Cevheri ile Zeynel Fatih Şıhanlıoğlu, bağımsız aday olarak katıldıkları seçimleri kaybetti. 2002 yılında bağımsız olarak meclise girip AK Parti’ye katılan ve geçen yıl istifa ederek yeniden bağımsız olan milletvekili Sabahattin Cevheri’nin kardeşi Mahmut Cevheri 6 bin 109 oy alırken, 2001 yılında TBMM’de çıkan bir yumruklaşmada kalp krizi geçirerek ölün Fevzi Şıhanlıoğlu’nun yeğeni ise 6 bin 834 oy alabildi.2’si BDP’nin desteklediği 10 bağımsız adayın yarıştığı Şanlıurfa’da, ortaya çıkan seçim sonuçları aşiret mensubu olmayan adayları da üzdü. 10 kişiye hitap ettiği mitingde söylediği türküler ile seçim sürecinin renkli simaları arasında yer alan Lütfü Doğru’ya sadece 916 oy çıktı. Bağımsız aday olarak yarışan adaylardan Mahmut Yılmaz’a 2 bin 376, Mehmet Dilan’a bin 1956 oy alırken, en az oy ise 761 oy ile Ömer Uçar’a çıktı.2007 seçimlerinde az bir oy farkı ile TBMM dışında kalan ve 9 ay önce KCK operasyonu kapsamında tutuklanan İbrahim Ayhan ise, BDP’nin desteği ile girdiği seçimlerde 75 bin 58 oy alarak seçilmeyi başardı. İbrahim Ayhan’a aldığı rekor oy ile TBMM yolu açılırken, BDP’nin desteklediği diğer aday İbrahim Binici ise 44 bin 263 oy ile güçlükle seçilerek ikinci kez vekil olmanın mutluluğunu yaşadı.Şanlıurfa’da 12 Haziran seçimlerine iddialı giren CHP ve MHP ise, ortaya çıkan sonuçların ardından en büyük hüsranı yaşayan iki parti oldu. CHP’ye sandıkta 21 bin 712, MHP’ye ise 22 bin 315 oy çıktı. Şanlıurfa’da en az oy alan parti ise 426 oyla Millet Partisi oldu.