Şanlıurfa'da artık silah ruhsatı verilmiyor

Şanlıurfa'da bir dönem düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan silah sıkma uygulaması alınan tedbirler sayesinde ciddi oranda azaldı

Silah kullanımının yaygın olduğu Şanlıurfa 'da bireysel silahsızlanma konusunda yürütülen çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Bir dönem düğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan silah sıkma uygulaması alınan tedbirler sayesinde ciddi oranda azaldı. Vali Celalettin Güvenç, “Yaklaşık 1 yıldır silah ruhsatı vermiyoruz, sanıldığının aksine çok büyük bir tepki de almıyoruz, hatta geniş kesimlerden de destek görüyoruz” dedi.

Geçen yıla kadar çeşitli alanlarda binin üzerinde kişinin ruhsat alabilmek için müracaat ettiği kentte, silah kullanımının azaltılması için başta Şanlıurfa Valiliği olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları çalışmalar yapıyor.

Şanlıurfa Valiliği'ne atandıktan sonra silah ruhsatı taleplerini geri çeviren Vali Celalettin Güvenç, bu konuda toplumun farklı kesimlerinden aldığı destekle ciddi bir irade sergiliyor. Ruhsat taleplerinin geri çevrilmesi üzerine bu alandaki müracaatlarda da azalma olduğu belirtildi.

'Silahlara veda' çağrısı

Vali Celalettin Güvenç, prensip olarak silaha, kavgaya, dövüşe ve savaşa karşı olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da silah merakı olduğunun bilindiğini, ayrıca Doğu'da ve Karadeniz'de aynı durumun söz konusu olduğunu aktaran Güvenç, göreve geldiği gün konuyu toplumun farklı kesimleri ve kanaat önderleriyle istişare ederek, silah ruhsatı vermeyip, örnek bir uygulama başlattıklarını ifade etti.

“Yaklaşık 1 yıldır silah ruhsatı vermiyoruz, sanıldığının aksine çok büyük bir tepki de almıyoruz, hatta geniş kesimlerden de destek görüyoruz” diyen Vali Güvenç, vatandaşlara “silahlara veda etmeleri” çağrısında bulundu.

Silah döneminin artık geride kaldığını, savaşların bile bilgi, teknik, ilim ve ekonomiyle yapıldığını vurgulayan Güvenç, şunları kaydetti:

“İnsanların belinde silah taşımasının erkeklikle, kabadayılıkla bir ilgisi yoktur. Bir anlık öfkeyle sadece evler yıkılmaktadır, ocaklar sönmektedir, çocuklar yetim kalmaktadır, biz bunu önlemeye çalışıyoruz. Bütün aile reislerinden, vatandaşlardan bu felsefeye, bu anlayışa destek vermelerini rica ediyoruz. Umarım ki bir gün tamamen silahsız bir toplum haline geliriz. Bilgiyle yarışan, ekonomi konuşan, teknolojiyle yarışan bir toplum haline geliriz inşallah. Bunu da başaracağız, yolumuz aydınlıktır. Her türlü soruna rağmen geleceğin aydınlık olacağından eminiz, inançlıyız. Bizim insanımız en iyisine sahip bunu başaracak olgunluğa ulaşmıştır artık.”

Silah kullananların eğitilmesi önerisi

Şanlıurfa Barosu Başkanı Avukat İrfan Güven de silah ruhsatı almak isteyenlere eğitim verilmesi gerektiğini savundu.

Ellerinde resmi bir veri olmadığı halde son birkaç yılda Şanlıurfa'da silahın karıştığı ölümcül olayların artan bir seyir izlediğini gördüklerini ifade eden Güven, silah kullanımının “kan davalarını” tetikleyen ve uzun süren “seri cinayetleri” tetiklediğini dile getirdi.

Şanlıurfa'da “kontrolsüz bir silah kullanımının olduğunu” iddia eden Güven, “Araba kullananlara eğitim veriyoruz ama silah kullananlara eğitim vermiyoruz, bu büyük bir çelişki. Sokakta yürüyen vatandaş, ruhsatlı olsa da, silahlı olan başka birinin potansiyel tehdidi altında yaşıyor. Bunun en yakın örneğini Şanlıurfa'da bir hayvan kooperatifi üyeleri arasında meydana gelen ve bindiği halk otobüsünde mermilerin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun ölümünde gördük. O nedenle silah kullanımı kısıtlanmalı ya da kullananlara eğitim verilmeli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.