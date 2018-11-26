Şanlıurfa'da, ambulans şoförlerine ileri sürüş eğitimi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, 112 Acil Servis\'te görev yapan 103 sağlık çalışanına, kış şartları için ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı olarak 7 kulvardaki sürüş teknikleri eğitiminde başarılı olan ambulans sürücülerine sertifika verilecek.

Sağlık Bakanlığı\'nca hizmet içi eğitim kapsamında, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu bölgesinde teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Trafiğe kapalı alanda verilen eğitimlerde, ambulansı kullanan sürücüler; dubaları devirmeden, en kısa sürede parkuru tamamlamak için yoğun çaba sarf etti. Eğitmen İbrahim Kaya, Şanlıurfa\'da 103 ambulans şoförüne gruplar halinde sürüş teknikleri eğitiminin verildiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim kapsamında zorunlu olarak verilen ambulans sürüş teknikleri eğitimleri ambulansta görev alan sağlık personeline veriliyor. Kadın ve erkek sağlık personelinin görev aldığı eğitimde, kaygan zemin ve zorlu parkurlarda eğitim veriliyor. Ambulans sürücülerinin panik anında, karşısına biri çıktığı anda yapacağı işlem, karda buzda, yağmurda nasıl ambulansı kullanacak ve nelere dikkat edecek şeklinde teorik ve uygulamalı eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerle sadece güvenli sürüşü temin etmek mümkün değil. Vatandaşlarımızın da daha duyarlı olması gerekiyor. Hem vakaya ulaşırken hem de vakayı aldıktan sonra sağlık tesisine götürürken ambulans sireni çaldığında, ışıkları yandığında fermuar mantığıyla o güzergahtaki tüm taşıtların sağa ve sola yanaşmak suretiyle ortadan yolu açmalarını arzu ediyoruz. Çünkü hepimiz her an ambulansın içinde olabiliriz. Özellikle trafikte sürücülerden ambulanslara yol vermelerini istiyoruz.”

İleri sürüş eğitimine katılan sağlık personeli, trafiğe kapalı alanda dubalarla oluşturulan pistte belirli sürede kulvarı tamamlaması durumunda derecelendirilerek ve çalışanlara sertifika verilecek.



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