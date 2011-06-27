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Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonu patladı: 1 ölü, 12 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesinde bir petrol istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.

27 Haziran 2011 03:00

T24 - Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesinde bir petrol istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.

LPG tankında meydana gelen patlama nedeniyle çevredeki çok sayıdaki binada hasar oluştu. İstasyon çevresindeki çok sayıda park halindeki araç alev alıp yanmaya başladı

İlk gelen bilgilere göre patlama nedeniyle 1 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Patlama sonrası meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


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