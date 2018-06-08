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Eğitim

Şanlıurfa'da 72 bini Suriyeli, 687 bin öğrenci karne aldı

ŞANLIURFA,(DHA) - TÜRKİYE'nin genç nüfusunun fazla olduğu illerin başında yer alan Şanlıurfa'da, 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılında 72 bini Suriyeli, 687 bin öğrenci karne aldı

08 Haziran 2018 17:56

ŞANLIURFA,(DHA) - TÜRKİYE\'nin genç nüfusunun fazla olduğu illerin başında yer alan Şanlıurfa\'da, 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılında 72 bini Suriyeli, 687 bin öğrenci karne aldı.
Şanlıurfa’da yaz tatili dolayısıyla Eyyübiye\'ye bağlı Atlıgör İlkokulu\'nda karne töreni düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ile öğrenciler ve velileri katıldı.
Şanlıurfa\'da 72 bini Suriyeli, 687 bin öğrencinin karne aldığını belirten Vali Abdullah Erin, geleceğin teminatı olan çocukların iyi eğitim alabilmeleri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, öğrencileri tebrik etti. Şanlıurfa’da düzenlenen son etkinlikte karne törenine katılarak çocukların heyecanını paylaşan Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, 100 öğrenciye bisiklet hediye ederek iyi bir tatil geçirmelerini tavsiye etti.
Düzenlenen törenle karnelerini alan öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatili için okullarına veda etti.
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