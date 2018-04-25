Şanlıurfa'da 68 Afgan kaçak yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA) - VAN’dan İstanbul’a gitmek için minibüslerle yola çıkan Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen, Şanlıurfa’nın Birecik yolunda jandarma tarafından yakalandı.

Birecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep yolunda yaptığı kontrolde, yol üzerindeki tesislerde bekleyen Afgan mültecileri fark etti. Ekipler, incelemesinde, mültecilerin yol kenarına 3 minibüs sürücüsü tarafından bırakıldığını belirledi. Jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 68 kaçağı spor salonuna götürerek, ihtiyaçlarını karşıladı. Afgan kaçakları taşıdığı saptanan 3 minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.



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