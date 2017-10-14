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Şanlıurfa'da 50 bin TL'lik kablo çalanlar yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, bir TIR'dan 50 bin dolar değerinde kablo çalan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

14 Ekim 2017 15:23

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, bir TIR\'dan 50 bin dolar değerinde kablo çalan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Şanlıurfa\'da geçen salı günü park halindeki İ.A.\'ya ait TIR\'ın dorsesinde bulunan 50 bin dolar değerinde 27 makara kablo çalındı. Jandarma ihbar üzerine başlattığı soruşturmada Y.A., M.A. ve D.A.\'nın şüpheliler olduğunu belirledi. Jandarmanın belirlediği şüphelilerin Eyyübiye İlçesi\'ne bağlı Beşat Mahallesi\'ndeki adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda çalınan 27 makara kablo ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Sorgulanmasına başlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından \'hırsızlık\' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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