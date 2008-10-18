Şanlıurfa'da 5 araç kundaklandı

Şanlıurfa'da sabaha karşı park halindeki 5 araç kundaklandı.

Şehitlik Mahallesi Meteoroloji Caddesi'nde bir apartmanın önünde park halinde bulunan 4 otomobil ile Yenişehir Mahallesi'nde bir öğrenci servis aracı, saat 04.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce üzerine tiner dökülerek ateşe verildi.

Araç sahipleri ve olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar, otoparklara çekildi.



Yangında otomobili zarar gören İbrahim Ş, kimseyle husumetinin bulunmadığını belirterek, “Küçük patlama sesleriyle uyandım. Apartmanın önündeki araçlarımızın yandığını fark ettim. Birkaç kişi kaçıyordu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın söndürüldü”dedi.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.





Diyarbakır'da da kundaklama



Diyarbakır'da ise bir grup bankaya molotof attı, bir aracı da kundakladı.

Merkez Sur İlçesi'ndeki bir bankanın ATM'sine molotof kokteyli atıldı. Çıkan küçüp çaplı yangın söndürüldü. Yine merkez Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir uzman çavuşa ait otomobil kundaklandı. Polis saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalara başlarken, polis dün gece olağan üstü güvenlik önlemi aldı.





