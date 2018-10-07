Şanlıurfa'da 300 kişi çiğ köfte yoğurdu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen \'İsot Festivali\'ndeki yarışmada, 300 kişi aynı anda en iyi çiğköfteyi yoğurmak için mücadele verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Uluslararası İsot Festivali\'nde (URFES) çiğ köfte yarışması düzenlendi. Hamarat Eller Çarşısı\'nda düzenlenen yarışmaya çoğunluğu kadın 300 kişi katıldı. 400 kilo çiğ köftenin yoğrularak katılımcılara ikram edildiği etkinlikte jüri üyeleri en iyi köftede seçim yapamayarak herkesi birinci ilan etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çiğköfteye en güzel lezzeti isotun verdiğini söyleyerek vatandaşlara teşekkür etti. Yarışma kapsamında yoğrulan çiğköfteler ise etkinliğe katılanlara ikram edildi.



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