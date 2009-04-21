Şanlıurfa'da 20 liralık yardım izdihamı

Sosyal Riski Azaltma Projesi'nin Şartlı Nakit Transferi kapsamında dağıtılan eğitim yardımını almak isteyen kadınlar arasında izdiham yaşandı.



Proje kapsamında, yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula kaydettiremeyen, gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan ailelere 3 ayda bir yapılan, çocuk başına 20 ile 40 TL arasında değişen eğitim yardımı, yine bildik görüntülere sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Divanyolu Caddesi'ndeki PTT binasına akın eden kadınlar, burada uzun kuyruk oluşturdu. Aşırı kalabalık nedeniyle çevik kuvvet polisinden destek isteyen PTT görevlileri, yardım almaya gelen kadınları sıraya koymakta zorlandı.



Mesai başlamadan önce sıraya giren yüzlerce kadın PTT şubesinin kapısının açılmasıyla birlikte içeri girmek için mücadele vermeye başladı. Aralarında hamile olanların da bulunduğu kadınlar birbirini ezdi. Dışarıda kalan bazı kadınlar ise ağlayan çocuklarını emzirerek, susturmaya çalışırken bazıları da çocuklarını PTT önünde bekleyen eşlerine teslim etti.



Yüzlerini gizlediler



Aşırı kalabalık nedeniyle, PTT'nin arka tarafında bulunan bahçesinde kuyruğa giren kadınlar arasında sık sık sıra nedeniyle tartışma yaşandı. Uzun kuyruklarda bekleyen kadınları görüntülemeye çalışan gazetecileri gören kadınlar, utandıkları için yüzlerini gizlemek için çabaladı. Çevik kuvvet polisinin de görev aldığı eğitim yardımı sırasında kadınlar gruplar halinde dışardan içeriye alındı. İzdiham yaşamamak için sabahın ilk ışıklarıyla sıraya girdiklerini anlatan kadınlar, ``Eşimiz çalışmıyor. İş-güç yok, aldığımız çok para değil ama ufak tefek ihtiyacımızı karşılıyor. Bu paraya ihtiyacımız olmaza, burada işimiz ne? Bizi bu hallere düşürenler utansın'' diye konuştu.



