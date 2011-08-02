Şanlıurfa'da 11 hamile çocuk gelin skandalı

T24 - Şanlıurfa'da, son iki günde hastaneye başvuran yaşları 14 ile 17 arasında değişen 11 kızdan birisi doğum yaparken, 10'unun da hamile olduğu ortaya çıktı. Doktorların şikayeti üzerine güvenlik güçlerince yapılan incelemede, kızların çocuk yaşta nikahsız olarak evlendirildikleri ortaya çıktı. Tedavilerine başlanan kızların nikahsız olarak birlikte yaşadıkları saptanan ve gözaltına alınan kocaları ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.













Radikal gazetesinin haberine göre; Pazar günü, doğum sancıları tutan 17 yaşındaki P.Ç., yakınları tarafından otomobille Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğun Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste görevli doktorlar tarafından doğumhaneye alınan P.Ç., bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak doktorlar hastane kaydında 17 yaşında olduğunu anladıkları genç kızın durumunu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine inceleme başlatan polis, ifadesine başvurduğu P.Ç.’nin bir yıl önce, akrabası olan 20 yaşındaki Uğur Ç. ile imam nikahı kıydıklarını ve birlikte yaşadığını saptadı. Genç kızın ifadesinin alınmasının ardından Yusufpaşa Mahallesi’ne giden polis, Uğur Ç’yi gözaltına alındı.



Pazar ve pazartesi günü peş peşe hastaneye başvuran ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen, B.M., H.Ç., S.M., Ş.Ç., T.B., Ş.Ç., Z.Ç., K.M., S.Ç. ve S.A’nın da hamile olduğu belirlendi. Muayenelerinin ardından doktorlar, yaşı küçük olan kızların durumuyla ilgili olarak polisi bilgilendirdi. Şikayet üzerine hastaneye gelen polisler, ifadesine başvurduğu 18 yaşından küçük kızlar, kendi rızaları ve ailelerinin onayıyla imam nikahlı olarak birliktelik yaşadıklarını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, kentin değişik semtlerinde oturan ve çoğunluğu genç kızların akrabası olan Mahmut M. (24), Halil Ç. (29), Yılmaz M. (30), Yasin Ç. (26), Mahmut B. (24), Şiyar S. (25), İdris Ç. (18), Abdulvahap A. (25), Cumali M. (26) ve Cuma A. (27) gözaltına alındı.



Gözaltına alınan ve poliste sorgulanan 11 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ’reşit olmayanlarla cinsel ilişki kurmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



