Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı: Altı ay sulama yapıyoruz, bir ayı otomatik kesintiye gidiyor

Şanlıurfa ziraat odaları başkanları bir araya gelerek, elektrik kesintisi sorununa dikkat çekti. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, “Özellikle 50 derecede ürün yetiştiren çiftçilerimiz için günde 4 saat elektrik kesintisi, diyorlar. İki saat de arıza, 6 saat. Bu da ne demek altı ay sulama yapıyoruz, bir ayı otomatik kesintiye gidiyor” dedi.

Şanlıurfa Ziraat Odası’nda bir araya gelen ilçe ziraat odaları başkanları, kuraklık ve sistematik elektrik kesintisi sorunlarına dikkat çekti. Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, “Yaşamsal bir sektör olan tarım sektörünün insan sağlığı ve yaşam kalitesinin artırılması için tarımsal faaliyetler hayati önem taşımaktadır” dedi.

İpar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçi destekleme hesaplarına keyfi bloke"

“Son birkaç yıldan buyana çiftçilerimiz, düzenli olarak enerji bedellerini ödemekte ve herhangi bir kaçak kullanımı yaşanmamaktadır. Ancak, buna karşılık Dicle EPSAŞ Genel Müdürlüğü, destekleme hesaplarına keyfi koyduğu bloke ile çiftçilerimizin paralarını aylar sonra almasına ve DEDAŞ kapılarında perişanlık çekmesine sebebiyet vermektedir. Bu durumda çiftçilerimiz borcunu ödemek istemesine rağmen çektiği çile ve sıkıntıdan sonra sözleştiği borçlularına karşı güvensiz duruma düşmekte ve kısa süreli faizli borç altına girmektedir. Bunun yanında sulama birliklerine üye olan çiftçilerimizin bağlı oldukları birliğe elektrik bedellerini ödemelerine rağmen desteklemelerine bloke konulmuştur. Bu uygulama ile tahsilatını yapmak için mağdur yaratmaktan çekinmemiştir.

"Sayaçlara bakmadan faturalama"

Son aylarda ise kontrolsüz faturalama uygulaması ile karşı karşıyayız. Görevliler elektrik sayaçlarını kontrol etmeden faturalama yapmaktadır. Uygulamaya yapılan itirazlar sonucu faturalamaların usulsüz bir şekilde yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu durumun kökünden çözümü ise cazibeli sulama alanlarının genişletilmesi ve mevcut olan projelerin derhal bitmesi gerekmektedir.

"Suya en çok ihtiyaç duyulan dönem "

Bununla birlikte son zamanlarda bölgemizde tarımsal sulama elektriği kesintisine gidilmektedir. Pamuk ve mısır ürününün en çok suya ihtiyaç duyulduğu bu dönemde bu kesintilerin uygulanması çiftçilerimiz tarafından tepkiyle karşılanmakta ve ürünlerinin verim kaybına sebebiyet vermektedir. Kesintilerin devam etmesi durumunda hem Şanlıurfa ekonomisine hem de kuraklıktan daha sırtını doğrultamayan çiftçiye büyük bir darbedir.

"Enerji sarfiyatının artacağı bilinmeliydi "

DEPSAŞ elektrik şirketinin yaşanan kuraklıktan dolayı enerji sarfiyatının artacağını bilmesi gerekirdi ve planlanmasını ona göre yapmalıydı. Çiftçilerimiz, sağlıklı elektrik alacakları şekilde ekim planlamalarını yapmışlardır. Bu nedenle elektrik kurumunun bu kesintilere derhal son vermesi ve çiftçilerimize sağlıklı elektrik vermesi acilen gerekmektedir. Aksi taktirde bu durum çiftçiyi zarara uğratacağı için sosyal patlamalara da sebep olabilmektedir. Bu konunun düzeltilmesi için bütün yetkililerden taşın altına elini sokmasını bekliyoruz.”

"İthalat yerine çiftçiye para verilsin"

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da şunları söyledi:

“Özellikle 50 derecede ürün yetiştiren çiftçilerimiz için günde 4 saat elektrik kesintisi, diyorlar. İki saat de arıza, 6 saat. Bu da ne demek altı ay sulama yapıyoruz, bir ayı otomatik kesintiye gidiyor. Kesinlikle 50 derece sıcağın altında sulama yapan çiftçimiz, havanın da kuru geçmesinden dolayı çok zor durumda. Devletimizden özellikle mısır ithalatına verilen milyon dolarları çiftçilerimize desteklemesi için; bu para mısır üreticilerimize verilirse… Mısır üreticilerimiz şu anda destekleme alamıyor; 30 lira. 30 lira da stopajı kurtarmıyor. Bunun için özellikle sayın milletvekillerime seslenmek istiyorum. Bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alıp bütün oda başkanları bütün belediye başkanlarıyla birlikte Güney Doğu’daki milletvekilleriyle birlikte bu işe bir çözüm bulmanız lazım.”