T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şanlıurfa ve Adıyaman'da deprem

Şanlıurfa'nın Adıyaman'da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen hafif şiddetli depremler, can ve mal kaybına neden olmadı.

28 Eylül 2009 03:00

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçelerinde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen hafif şiddetli depremler, can ve mal kaybına neden olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 04.22'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'ne bağlı Ovacık Köyü olan Richter Ölçeği'ne göre 2.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli korkuya yol açtı.

Saat 05.40'ta ise merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan İlçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçe merkezi ve köylerinde hissedilip kısa süreli korkuya neden olan deprem, herhangi kayba yol açmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24