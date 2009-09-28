Şanlıurfa ve Adıyaman'da deprem

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçelerinde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen hafif şiddetli depremler, can ve mal kaybına neden olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 04.22'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'ne bağlı Ovacık Köyü olan Richter Ölçeği'ne göre 2.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli korkuya yol açtı.

Saat 05.40'ta ise merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan İlçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçe merkezi ve köylerinde hissedilip kısa süreli korkuya neden olan deprem, herhangi kayba yol açmadı.