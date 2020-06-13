Şanlıurfa Valisi: Vakalarda artış var, risk yüksek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilde haziran ayı başlarından itibaren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış görüldüğünü açıkladı. Erin "Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Açıklamada, Koronavirüs süreciyle ilgili ülke genelinde vaka tablosunda düşüş yaşanmaya devam ederken, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Şanlıurfa'da vaka sayısında artış olduğu ifade edildi.

Koronavirüs tablosunun, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Şanlıurfa'da hızla yükseldiği ve can kayıplarının yaşanmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, toplu bulunulan mekanlarda sosyal mesafe kuralına uyulmasının, maske takılmasının ve fazla zaman geçirilmemesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mart ayında ülkemizde tespit edilen ilk vakanın ardından uygulanan izolasyon tedbirleri sayesinde, normalleşme sürecinin başladığı haziran ayının başlarına kadar Şanlıurfa'da ciddi bir risk bulunmuyordu. Ancak haziran ayının başlarından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyoruz. Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum."

Açıklamada, Koronavirüs salgınında ülke genelinde kontrollü sosyal hayata geçişin başladığı 1 Haziran'dan sonra Şanlıurfa'da pozitif vaka sayısının hızla yükselmeye başladığı, salgın nedeniyle can kayıplarının da yaşandığı belirtilerek, son 12 günde 137 adreste 14 günlük karantina tedbirinin uygulanmaya başladığı aktarıldı.