Şanlıurfa Valisi o mitingi yasakladı

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, "Sosyal medyada milletimizi temsil etmeyen bir azınlık, güya bir örgütlenme ile miting yapacaklarmış. Şimdiden söylüyorum, Vali olarak ben bu mitingi yasakladım" dedi.

Suriye Türkiye Muhacir Ensar Kardeşliği Derneği'nin açılış törenine katılan Vali Küçük, gazetecilere, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce sosyal medya üzerinden Suriyelilere karşı örgütlenen bir grubun pazar günü kentte miting amaçlı toplanacaklarının belirlendiğini ve buna kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi. Suriyelileri protesto amaçlı yapılacak mitingin yasak olduğunu belirten Vali Küçük şöyle konuştu:

"2011 yılından bu yana Suriye ve Suriyeliler konusunda Türkiye'nin duruşu hiçbir zaman değişmedi. Bizim Suriyeli kardeşlerimize bakışımız şudur; aslında sınırlar var ama buralar yıllar önce bir ülkeydi. Bu yüzden bizim için bugün de değişen bir şey yok. Yaklaşık bin sene aynı kaderi, aynı kültürü yaşadık. Suriye'de barış hakim olana kadar kardeşlerimiz kendi vatanlarında olduğu gibi kalacaktır. Devletin ve hükümetin kararlılığı budur. Sosyal medyada milletimizi temsil etmeyen bir azınlık güya bir örgütlenme ile miting yapacaklarmış. Şimdiden söylüyorum, Vali olarak ben bu mitingi yasakladım. Bununla birlikte sosyal medya üzerinden bu tür haberleşme yapanlar şunu bilsin; halkı kin ve nifak duygularıyla bir birine düşürme suçunu işliyorlar. Şu anda istihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerimiz bu kişileri belirledi. Bunları toplum önünde teşhir edeceğim. Suç işlemişlerdir, gereğini yapacağız."