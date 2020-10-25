Şanlıurfa Valiliği: Rasulayn'da 'IŞİD bayrağı' açan kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezine bağlı Cöze Meydan'ında yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında IŞİD bayrağının açılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Rasulayn Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk kuvvetleri tarafından, olayın faili olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alınmış olup, konuya ilişkin tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."