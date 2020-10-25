T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa Valiliği: Rasulayn'da 'IŞİD bayrağı' açan kişi gözaltına alındı

25 Ekim 2020 20:03

Şanlıurfa Valiliği, Rasulayn'da IŞİD bayrağının açılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezine bağlı Cöze Meydan'ında yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında IŞİD bayrağının açılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Rasulayn Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk kuvvetleri tarafından, olayın faili olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alınmış olup, konuya ilişkin tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."

ETİKETLER

Şanlıurfa ValiliğiIŞİD bayrağırasulayn
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24