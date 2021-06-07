Şanlıurfa TMO’da yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı; aralarında eski AKP'li vekilin kardeşi de var

Şanlıurfa TMO'da Suriye’den Türkiye’ye arpa, buğday alındığı fakat bu mahsüllerin TMO’nun depolarına girmediği ve 70 milyonun üstünde bir yolsuzluk olduğu iddia edildi. Bu konuya ilişkin açılan dava kapsamında eski AKP Milletvekili Mazhar Bağlı’nın kardeşi TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı tutuklandı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre; Şanlıurfa TMO'da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı’nın aralarında olduğu 10’u aşkın kişi 7 Nisan’da gözaltına alındı. Dört gün süren gözaltının ardından Bağlı’nın da aralarında bulunduğu dört kişi Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “kamuyu zarara uğratmak” suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklandı. Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Bağlı ve 10’u aşkın kişi hakkında aynı suçlamaları işledikleri iddiasıyla dava açıldı.

TMO Şanlıurfa Şubesi’nde gerçekleşen yolsuzluğa birçok milletvekili ve bürokratın isminin karıştığı da iddia edildi. Şu an tutuklu bulunan TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı, eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı’nın kardeşi. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan ve yaklaşık bir ay önce Bakanlık Müşaviri yapılan Mehmet Selim Bağlı’nın amcasının oğlu.