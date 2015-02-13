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Yaşam

Şanlıurfa Suruç'ta polis kontrol noktası yakınlarında patlama; 1'i polis 2 kişi yaralandı

İlk bilgilere göre 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi

13 Şubat 2015 13:17

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis kontrol noktası yakınlarındaki çöp konteynerinde patlama oldu. Patlamada, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Patlama, Suruç-Mürşitpınar yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktası yakınlarındaki çöp konteynerinde meydana geldi.

 

Vali Küçük: Konteynere bırakılan bomba patladı

 

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük konternere bırakılan bombanın patlaması sonucu trafik uygulama noktasındaki bir polis ile bir sivilin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan iki yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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