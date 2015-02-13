Şanlıurfa Suruç'ta polis kontrol noktası yakınlarında patlama; 1'i polis 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis kontrol noktası yakınlarındaki çöp konteynerinde patlama oldu. Patlamada, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Patlama, Suruç-Mürşitpınar yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktası yakınlarındaki çöp konteynerinde meydana geldi.

Vali Küçük: Konteynere bırakılan bomba patladı

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük konternere bırakılan bombanın patlaması sonucu trafik uygulama noktasındaki bir polis ile bir sivilin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan iki yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.